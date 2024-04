Сакраменто Кингс изигра знаменит мач и отстрани Голдън Стейт Уориърс в плей-ин турнира

Сакраменто Кингс продължава към финалната битка за участие в плейофите в НБА. "Кралете" надиграха Голдън Стейт Уориърс със 118:94 в плей-ин турнира.

Александър Везенков влезе в игра две минути преди края на двубоя, когато всичко вече беше решено. Българинът имаше време за една стрелба от тройката, която пропусна. Майк Браун не изневери на себе си и продължи да залага на ротация от едва осем човека почти до последно.

За Сакраменто и Везенков предстои последна решителна крачка към плейофите, като в събота сутрин българско време те ще гостуват на Ню Орлиънс Пеликанс. Победителят ще си гарантира сблъсък с лидера Оклахома на четвъртфиналите, докато за загубилия сезонът приключва.

@SoFi NBA Play-In Tournament schedule update ️



The @SacramentoKings 118-94 victory over the Warriors keeps them in contention for the #8 seed in the West.



The Kings will face the @PelicansNBA on Friday, April 19 for a chance at the West's final playoff spot. pic.twitter.com/V2DiE24gnW