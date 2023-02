Сакраменто Кингс надви Ел Ей Клипърс във втория най-резултатен мач в историята на НБА

Отборът на Сакраменто Кингс победи Лос Анджелис Клипърс със 176:175 като гост след две продължения във втория най-резултатен мач в историята на Националната баскетболна асоциация (НБА). Кингс изоставаха с 14 точки четири минути преди края на редовното време, след което имаха пасив от шест точки и в двете продължения, но в крайна сметка стигнаха до драматичен успех.

Най-резултатният мач в историята на Лигата е между Детройт Пистънс и Денвър Нъгетс през 1983-та година - 186:184. В Лос Анджелис тази нощ двата отбора също така изравниха рекорда за най-много отбелязани тройки в един двубой - 44.

Малик Монк вкара рекордните в кариерата си 45 точки за успеха, Де'Арън Фокс добави 42 точки и 12 асистенции, а още пет играчи на Сакраменто реализираха 10 и повече точки. За Клипърс Кауай Ленард отбеляза върховите за сезона 44 точки, а Пол Джордж добави 34. Ръсел Уестбрук направи своя дебют за новия си тим, като започна в стартовата петица и записа 17 точки, 14 асистенции и 5 борби за 39 минути игра, преди да извърши шестото си нарушение във второто продължение и да седне на пейката.

След този мач Сакраменто Кингс, които са в най-дългата серия без участие в плейофите в историята на НБА - 16 сезона, заема трето място в класирането на Запад с 34 победи и 25 загуби. Клипърс е на пета позиция в същата конференция с баланс 33-29.

GAME OF THE YEAR CONTENDER.



Re-live every WILD moment from down the stretch of the 2nd highest scoring game in NBA history



Kings outlast the Clippers in 2OT, 176-175. pic.twitter.com/MiU7A8lViT