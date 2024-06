Сакраменто не смята да се разделя с Александър Везенков

Нов обрат настъпи по оста Александър Везенков – Сакраменто Кингс. Последните информации гласят, че „кралете“ нямат намерение да се разделят с българския национал. Това твърди Шон Кънингам, който е сред най-близките източници до калифорнийци.

While Sasha Vezenkov remains frustrated with the lack of playing time in his first NBA season with the Sacramento Kings, I’m told by several sources that there is no truth to the report of his desire to leave the NBA. One source close to Vezenkov called the report “off base” and…