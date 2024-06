Сам на върха: Бостън узакони своята титла №18 в НБА

Бостън Селтикс е новият властелин на НБА. Селекцията на Джо Мазула матира Далас Маверикс със 106:88 в петата финална среща, изиграна в „ТД Гардън“. „Келтите“ намериха пътя към двуцифрения аванс още през първото полувреме, а в хода на второто окончателно разбиха мечтите на баскетболистите на Джейсън Кид за обрат.

