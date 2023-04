Съмър Макинтош подобри световния рекорд на 400 метра съчетано плуване

Младата канадска звезда в плуването Съмър Макинтош, която е едва на 16 години, подобри световния рекорд на 400 метра съчетано плуване на състезание в Торонто, съобщи АФП. Това стана само пет дни, след като тя подобри и световния рекорд на 400 метро свободен стил.

Двукратната световна шампионка записа време от 4:25.87 минути при състезанието, в което се избираха представителите на Канада за следващото Световно първенство във Фукуока (Япония) от 14-и до 30-и юли.

Summer McIntosh so far at Canadian Trials...



400 FREE - 3:56.08 (World Record)

200 IM - 2:06.89 (World Junior Record)

200 FLY - 2:04.70 (World Junior Record)

400 IM - 4:25.87 (World Record)



This is one of the best performances swimming has ever seen pic.twitter.com/QkMPyzQvjN