Самолет кацна аварийно на летище София заради буйстващ британец

Извънредна ситуация на столичното летище. Заради буйстващ пътник на борда самолет от Бодрум за Глазгоу е кацнал извънредно в София. Сигналът за извънредната ситуация в "Гранична полиция" е подаден около 23.40 часа на 2 юли, съобщиха от МВР.

Самолетът е кацнал непланирано в 23.45 часа, информират от столичното летище. Мъжът е свален и откаран с линейка до ВМА. От "Гранична полиция" съобщиха за "По света и у нас", че мъжът е настанен в психиатрична клиника, а причина за поведението му е шизофренична криза.

По-рано електронното издание на в. "Дейли мейл" съобщи за случая, като първоначалната информация беше, че британецът е бил пиян. В серия от публикации във връзка с инцидента изданието съобщава подробности с акцент върху разказа на 52-годишния Антъни Спенс, който на практика е успял да спре мъжа да отвори вратата на самолета на нискобюджетната компания Jet2 по време на полета.

Инцидентът е станал 10 минути след излитането на самолета и на Антъни се е наложило да се бори около един час с мъжа до аварийното кацане, като помощ са му оказали само две от стюардесите.

Изданието е качило видео от извеждането на мъжа от самолета, за когото се смята, че е шотландец от Глазгоу. Вижда се как той оказва съпротива на българските полицаи, които го измъкват под гневните викове на пътниците.

Малко след това самолетът е продължил полета си за Глазгоу.

От Jet2 по-късно написаха: "Бихме искали да се извиним на всички засегнати клиенти за причиненото неудобство. Като семейна авиокомпания, ние проявяваме нулева толерантност към недопустимо поведение на пътниците. Здравето, комфортът и благосъстоянието на всички винаги ще бъдат наш приоритет номер едно".

Антъни Спенс и дъщеря му, пътувала заедно с него, обаче заявиха, че мъжът не е трябвало изобщо да бъде допуснат на борда.

