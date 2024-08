Сърбия потрепери, но уби мечтите на Австралия в Париж

Сръбският национален отбор си заслужи мястото в Топ 4 на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Селекцията на Светислав Пешич оцеля срещу Австралия с 95:90 след продължение във втората четвъртфинална среща, изиграна в зала "Берси". Сърбите трябваше да се потрудят доста, тъй като в хода на мача изоставаха с 24 точки, но през второто полувреме намериха себе си и се пребориха състава на Браян Горжиян в гладиаторска битка, особено във финалните акорди.

Мачът имаше и българско присъствие, като Сандра Велчева-Хънт бе технически делегат. По този начин "орлите" си проправиха път до четвъртфиналите на най-големия спортен форум за първът от 2016 година насам. В следващия кръг "плавите" ще спорят с победителя от последния четвъртфинал между САЩ и Бразилия.

SERBIA COMPLETE THE COMEBACK FOR THE SEMI-FINALS! #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/Rl4BB7CC4B