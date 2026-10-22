Сърбия приема Германия в Лигата на нациите пред празни

Националният отбор на Сърбия по футбол ще изиграе мача си от Лигата на нациите срещу Германия в Белград пред празни трибуни заради расистско и дискриминационно поведение на феновете си, предаде ДПА.

Наказанието бе обявено днес от УЕФА. Привържениците на Германия, които са поискали билети за мача, вече са били информирани от германската федерация, че те не могат да присъстват на мача в сръбската столица на 13 ноември.

Санкцията е наложена заради расистките прояви на сърбите и инцидентите по време на мачовете срещу Гърция и Нидерландия в Лигата на нациите. Федерацията бе глобена с 50 000 евро.

/ХБ/