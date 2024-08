САЩ показа шампионски дух срещу смела Сърбия и мечтае за ново олимпийско злато

Националният отбор на САЩ се промъкна на финала на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Действащите олимпийски шампиони оцеляха в титаничен дуел срещу Сърбия с 95:91 във втория полуфинал, изигран в зала "Берси". Селекцията на Стив Кър трябваше да мине през ада, тъй като догонваше почти през целия мач, но в заключителната четвърт нанесе решаващ удар и по този начин разби сърцата на баскетболистите, водени от Светислав Пешич. Сърбите изнесоха най-силния си мач във всяко едно отношение, но класата на "янките" наклони везните в тяхна полза за пети пореден и общо 17-ти олимпийски медал.

В спора за златото Щатите ще срещнат домакините от Франция, които в първия полуфинал надделяха над Германия, докато "плавите" ще се опитат да надигнат глава в мача за бронза именно срещу Бундестима. Двубоят за третото място е на 10 август (събота), а след това ще бъде изигран и големият финал.

The last two Olympics matchups are set #Paris2024 Final: Team USA vs France 3rd place game: Serbia vs Germany pic.twitter.com/Etx4czMdOm

Откриващите минути се оказаха свръхзвукови, а двата отбора се постараха да ги превърнат в стрелбище. Стеф Къри бе като обсебен и с вълшебната си стрелба караше сръбската защита да страда, докато от другата страна Богдан Богданович и Алекс Аврамович имаха отговор за всичко в офанзивен план. Постепенно символичните гости се настаниха трайно на лидерската позиция чрез безкомпромисната си защита, а Никола Йокич и Богданович им предоставиха възможността да си извоюват аванс от 8 точки в края на встъпителния период.

Сърбите показаха, че този път ще бъдат истинско предизвикателство за своите съперници поставиха мощно начало на следващата десетка, когато усетиха вкуса на двуцифрената преднина, изкована главно от гения на Йокич. Величието на Леброн Джеймс и мощта на Джоел Ембийд загатнаха, че американците няма да развяват бялото знаме. Все пак далечните снаряди на Аврамович и Богданович позволиха на „орлите“ да се оттеглят в съблекалнята при 54:43 в тяхна полза.

Огниен Добрич, Богданович и Йокич продължиха да създават главоболия на американската защита в хода на третата част чрез невероятната си стрелба отвъд дъгата. Магията на Къри зад арката караше „янките“ да повярват, че рано или късно ще намерят пътя към обрата, но Марко Гудурич и поредна доза здрава защита извоюваха на „плавите“ 13-точков актив след 30 минути игрово време.

„Янките“ драпаха със зъби и нокти да намерят себе си в заключителната четвърт, тъй като соловите акции на Кевин Дюрант и Ембийд почти заличиха изоставането им. Никола Милутинов, Йокич и Богданович даваха глътка въздух на западните ни съседи, но Джеймс също попадна под светлините на прожекторите и фиксира равенство с по-малко от 4 минути, оставащи финалната сирена. Последният бе под пара, а Къри подхвана наказателна акция и Щатите провокираха така жадувания обрат в последните 2 минути за плюс 5 точки. Кош и фаул на Боданович запазиха надеждите на европейците, но Дюрант имаше последната дума и подпечата успеха на американците.

Стеф Къри напомни защо е смятан за най-великия стрелец на всички времена. Суперзведата на Голдън Стейт Уориърс съсипа сръбската защита с фантастичните 36 точки, допълнени от 8 борби и 9 точни шута зад дъгата. Джоел Ембийд го последва с 19 точки, Леброн Джеймс се отличи с трипъл-дабъл (общо четвърти в историята на олимпийски игри) от 16, 12 овладени под двата ринга топки и 10 асистенции.

LeBron James against Serbia :



16 PTS

12 REB

10 AST



Only the fourth triple-double in Olympic history.



First player to record multiple triple-doubles in Olympic history.



KING.#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/PxYrE3UqNF