САЩ се завърна в календара на ФИА

САЩ се завърна в календара Световния рали шампионат на ФИА (WRC) през следващия сезон за първи път от 1988 година насам – с кръг през август, който ще се проведе в щатите Тенеси и Кентъки, съобщиха организаторите.

Ралито, планирано за периода 26–29 август, ще включва етапи, изпробвани по време на тестово състезание през юни миналата година. Предишният кръг в САЩ беше рали „Олимпус“ в щата Вашингтон, което присъстваше в календара между 1986 и 1988 г.

Рали шампионатът се стреми да разшири глобалното си присъствие, като след новия кръг в САЩ ще последва завръщането на Великобритания – за първи път от 2019 г. – с рали „Шотландия“ (с център Абърдийн) в края на септември.

Междувременно италианският кръг ще се премести от досегашната си локация на остров Сардиния към Рим и асфалтовите пътища на областта Лацио.

„Завръщането в САЩ и Обединеното кралство, наред с провеждането на WRC на емблематично място като Рим, създава огромни възможности за нашите производители, търговски партньори и фенове“, заяви в изявление Ерик Булие, изпълнителен директор на промоутъра на WRC.

Календарът за следващия сезон включва 15 кръга, което е увеличение спрямо намаления брой от 13 състезания през тази година, наложило се заради отмяната на финалния кръг в Саудитска Арабия. Саудитска Арабия се завръща в календара през 2027 г., като е определена за домакин на финалния кръг от 25 до 28 ноември. Сезонът започва в Монте Карло на 21 януари.



