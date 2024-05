САЩ записа дебютен успех на световното по хокей на лед, Канада започна с победа защитата на титлата

Отборът на САЩ постигна първата си победа на световното първенство по хокей на лед за мъже, след като срази с 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Германия.

Джони Годрьо и Майкъл Кесерлинг вкараха по гол и подадоха за други два, докато останалите попадения бяха реализирани от капитана Брейди Ткъчък, Люк Хюз, Тревър Зеграс и Майкъл Ейсмонт.

Срещата от група "В" в Острава беше равностойна до средата на втората третина, когато германците се опитаха да се върнат в мача и намалиха за 1:3 чрез Ясин Елиз, но постепенно отпадаха физически и логично допуснаха нови три шайби в мрежата си.

Първият вратар на американците Алекс Лайън спаси 14 изстрела, преди да бъде заменен заради контузия в ръката от Трей Аугустейн в 3:27 минута на средния период. Резервата, който пази за отбора на Мичиганския университет, се наложи да се намесва при 11 изстрела.

