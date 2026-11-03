СБЖ награди Елена Чимева от БНТ - Благоевград посмъртно със специално отличие

Съюзът на българските журналисти връчи годишните си награди за професионални постижения, посветени на Деня на народните будители. Посмъртно със специално отличие бе наградена и Елена Чимева от БНТ - Благоевград.

Професионалният път на Елена Чимева е свързан основно с Регионалния телевизионен център Благоевград. Повече от три десетилетия тя работи като репортер и продуцент на новините, отразявайки едни от най-значимите събития в региона.

Като репортер Елена Чимева беше част и от екипа на предаването „Частен случай“. В ефира на БНТ тя разказваше десетки истории на хората от Югозападна България, представяйки актуалните проблеми на региона, неговите личности и събития.

Автор е и на документални филми, посветени на теми и личности от региона. Като продуцент на новините на БНТ - Благоевград тя беше част от екипа, който подготвяше и представяше информацията от Югозападна България за националния ефир.

Чрез своите репортажи, публицистични предавания и документални филми Елена Чимева е съхранила паметта за живота на хората в Пиринския край. Значим е нейният принос в регионалната журналистика като фактор за развитието на обществото.