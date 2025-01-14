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Сценаристът Тео Чепилов за огнената стихия в САЩ: Трагедията не може да бъде описана с думи

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от БНТ
06:51, 14.01.2025
Чете се за: 01:27 мин.
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Трагедията не може да бъде описана с думи. Така сценаристът Тео Чепилов описа бедствието в Лос Анджелис, което изпепели хиляди сгради и уби най-малко 24 души.

"Намирам се в Сан Диего, което е близо до Лос Анджелис, където се самоевакуирах с моето семейство. Положението за съжаление още не е под контрол. Двата основни големи пожара не се разрастват, но и не намаляват. Има нови силни ветрове, които никой не знае как ще повлияят. Трагедията не може да бъде описани с думи. Неудобно ми е малко да се оплаквам, обаче в нашият квартал въздухът беше много замърсен. 250 му беше индексът, като 15 е здравословният. Саждите са навсякъде. Всичко е засегнато. Блокирани са пътните артерии. Цялото усещане на паника беше нереално. Всички гледаха оранжевото небе, телефоните писукаха през 5 минути за евакуация. Бебето кашляше, всичко беше в пушеци. Никой не е очаквал да е такъв размера на бедствието", разказа Чепилов.

Вижте целия разговор във видеото

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#Тео Чепилов #огнен ад в Калифорния #Лос Анджелис
Още от: САЩ
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