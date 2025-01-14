Сценаристът Тео Чепилов за огнената стихия в САЩ: Трагедията не може да бъде описана с думи

Трагедията не може да бъде описана с думи. Така сценаристът Тео Чепилов описа бедствието в Лос Анджелис, което изпепели хиляди сгради и уби най-малко 24 души.

"Намирам се в Сан Диего, което е близо до Лос Анджелис, където се самоевакуирах с моето семейство. Положението за съжаление още не е под контрол. Двата основни големи пожара не се разрастват, но и не намаляват. Има нови силни ветрове, които никой не знае как ще повлияят. Трагедията не може да бъде описани с думи. Неудобно ми е малко да се оплаквам, обаче в нашият квартал въздухът беше много замърсен. 250 му беше индексът, като 15 е здравословният. Саждите са навсякъде. Всичко е засегнато. Блокирани са пътните артерии. Цялото усещане на паника беше нереално. Всички гледаха оранжевото небе, телефоните писукаха през 5 минути за евакуация. Бебето кашляше, всичко беше в пушеци. Никой не е очаквал да е такъв размера на бедствието", разказа Чепилов.