Седем отбора се класираха за плейофите на олимпийските квалификационни турнири по баскетбол за мъже

Седем отбора си осигуриха и на теория класиране за полуфиналите след втория състезателен ден на четирите квалификационни турнира по баскетбол за мъже за Олимпийските игри в Париж.

В група А1 във Валенсия домакините от Испания постигнаха победа с 89:81 над Ангола и записаха втори успех, който им отреди първата позиция в потока. Най-резултатен за успеха на испанците бе Санти Алдама, който реализира 24 точки, а още 22 прибави Уили Ернангомес.

Така на полуфиналите баскетболистите на Серджо Скариоло ще очакват втория от група А2, който ще бъде определен от сблъсъка между Полша и Финландия по-късно днес.

Победител в групата е тимът на Бахамите, който записа втора победа след 90:81 над Полша. 18-годишният Валдес Еджкомб вкара 21 точки за победителите, а звездите от НБА ДеАндре Ейтън и Бъди Хийлд добавиха 18 и 17 точки съответно.

За Полша центърът на Панатинайкос Александър Балцеровски бе най-резултатен с 22 точки.

На квалификацията в Пирея домакините от Гърция спечелиха първия си мач от група С2 след 109:82 над Доминиканската република. Най-резултатен за елините бе Янис Антетокумпо, който завърши с 32 точки за едва 18 минути игра при стрелба от игра 11 от 11. Още 18 точки за гърците прибави натурализираният американски гард Томас Уолкъп, а ветеранът Ник Калатес завърши с 12 точки и 11 асистенции.

Hellas dominate as Giannis puts on a show in front of the home crowd #FIBAOQT pic.twitter.com/0D5OEg17KY — FIBA (@FIBA) July 3, 2024

За тима на Доминиканската република Крис Дуарте бе над всички с 26 точки.

Успехът практически класира гърците за полуфиналите, като единствено разгромна загуба от аутсайдера Египет по-късно може да ги лиши от място в следващия етап.

В същото време в група С1 първият полуфиналист вече е ясен. Това е отборът на Хърватия, който загуби с 86:90 от Нова Зеландия, но след успеха с 16 точки разлика над Словения в първия ден на квалификациите това бе без особено значение. Новозеландците измъкнаха мача със серия от 11:0 точки в края на мача, а най-резултатен за "тол блекс" бе Кори Уебстър с 21 точки.

За Хърватия Ивица Зубац записа "дабъл-дабъл" от 29 точки и 16 борби.

Най-ясна изглежда ситуацията с полуфиналистите на квалификационния турнир в Сан Хуан, където Литва, Италия и домакинът Пуерто Рико вече си гарантираха място сред най-добрите четири.

В първия си мач в група D2 пуерториканците се наложиха с 99:56 над аутсайдера Бахрейн и по-късно днес в директен мач с Италия ще определят първото място в групата. Най-полезен за победата над Бахрейн бе Стивън Томпсън с 20 точки.

В другия мач от програмата, който бе от група D1, Литва победи с 97:93 Кот д'Ивоар. Литовците изоставаха с 65:72 след края на третата четвърт и с 85:90 малко преди края, но водени от Домантас Сабонис стигнаха до обрат и до втората си победа в турнира. Центърът на Сакраменто Кингс завърши мача с 22 точки, а Мариус Григонис прибави още 18.

За Кот д'Ивоар Дион Томпсън реализира 18 точки.

Lithuania edge Côte d'Ivoire and qualify for the Semi-Finals! #FIBAOQT pic.twitter.com/2ZwDTO4ZFl — FIBA (@FIBA) July 3, 2024

Изненадата на деня дойде от турнира в Рига, където Филипините победиха домакините от Латвия с 89:80. За Филипините това е първа победа над отбор от Европа в официален мач от 1960 година насам, като с най-голям принос за нея бе 36-годишният Джъстин Браунлий, който вкара 26 точки.

За Латвия Родионс Курукс се отличи с 26 точки, а въпреки поражението домакините се класираха за полуфиналите като един от двата най-добри отбора в група В1 след победата си с 83:55 над Грузия в първия ден.

В група В2 Черна гора записа първа победа след 70:66 над Камерун. Ситуацията в този поток ще се изясни по-късно днес след мача между Камерун и Бразилия, в който африканският отбор е длъжен да спечели, за да има надежди за класиране.

От всеки от четирите квалификационни турнира ще се класира по един отбор за Олимпийските игри в Париж.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: