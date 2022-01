Селин Дион отмени всичките си концерти заради здравословни проблеми

Канадската поп звезда Селин Дион отмени насрочени концерти от турнето си в Северна Америка заради здравословни проблеми.

Певицата съобщи новината на феновете си в профила си в Туитър.

Наистина се надявах, че до този момент ще съм по-добре, но предполагам, че просто трябва да бъда търпелива и да спазвам режима, който лекарите ми предписват, пише тя.

