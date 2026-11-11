Сеп Блатер: УЕФА ще издигне кандидат срещу Джани Инфантино за президент на ФИФА

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви, че УЕФА възнамерява да издигне собствен кандидат срещу настоящия ръководител на световната футболна централа Джани Инфантино на предстоящите президентски избори през март 2027 година.

В интервю за германското списание "Шпигел“ швейцарецът разкри, че европейската футболна конфедерация вече подготвя алтернативна кандидатура, която се очаква да бъде представена в близките седмици.

"УЕФА има план. През следващите седмици ще обяви кандидат, който да се противопостави на Инфантино“, заяви Блатер.

Според информацията УЕФА е оттеглила подкрепата си за настоящия президент на ФИФА след разногласия около неговото предложение за привличане на частни инвеститори към Световното първенство по футбол.

Инициативата предизвика сериозни противоречия сред континенталните футболни конфедерации. През август планът беше изоставен, след като три от тях се противопоставиха на предложението, а УЕФА дори заплаши с бойкот на турнирите, организирани от ФИФА.

Въпреки напрежението между двете организации Инфантино продължава да разполага със значителна международна подкрепа. Наскоро той си осигури подкрепата на футболните конфедерации на Африка, Азия и Южна Америка, което според информацията би му осигурило необходимото мнозинство за спечелването на четвърти мандат.

Блатер, който е сред най-острите критици на настоящия президент на ФИФА, не скри желанието си за промяна в ръководството на световния футбол.