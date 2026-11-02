УЕФА притиска Джани Инфантино за отговори по 42 спорни въпроса около управлението на ФИФА

Напрежението между УЕФА и ФИФА се засилва, след като Европейската футболна централа все още не е получила отговори на 42 въпроса, свързани с управлението на президента на световната организация Джани Инфантино.

На 19 октомври генералният секретар на УЕФА Теодор Теодоридис изпрати официално писмо до колегата си от ФИФА Матиас Графстрьом, в което поиска разяснения по редица спорни решения и потенциални конфликти на интереси.

Сред поставените въпроси са изоставеният план на Инфантино за привличане на частни инвестиции в търговските дейности на Световното първенство, документацията по дисциплинарното дело срещу Фоларин Балогун и гаранциите за прозрачност при вземането на решения.

Крайният срок за предоставяне на отговорите е полунощ на 2 срещу 3 ноември, като според информация на Press Association до ранния следобед на понеделник такива не са били получени.

Напрежението възникна след заседанието на Съвета на ФИФА на 15 октомври, когато европейските представители отправиха въпроси лично към Инфантино. Впоследствие те бяха помолени да ги представят писмено.

"Тези въпроси изискват отговори сега. Те не могат да бъдат отложени до следващото заседание на Съвета на ФИФА“, категоричен е Теодоридис в писмото си.

От ФИФА заявиха, че възнамеряват да отговорят на поставените въпроси, но подчертаха, че заседанията на Съвета и свързаната с тях документация са поверителни и няма да бъдат обсъждани публично.

Ситуацията се развива на фона на предстоящите президентски избори във ФИФА през март 2027 година. УЕФА работи по намирането на алтернативен кандидат, който да се изправи срещу Инфантино, като крайният срок за подаване на кандидатури е 18 ноември.

Следващото заседание на Съвета на ФИФА е насрочено за 16 декември, но европейските представители настояват отговорите да бъдат предоставени преди това.