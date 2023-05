Серина Уилямс очаква второто си дете

Американската тенис звезда Серина Уилямс обяви, че е бременна и очаква второ дете. 23-кратната шампионка от Големия шлем разкри новината на червения килим на изпълнената със звезди благотворителна галавечер Met Gala в Ню Йорк.

41-годишната Уилямс бе в компанията на съпруга си Алексис Оханян и сподели пред репортерите, че "са трима". Серина и Алексис имат една дъщеря - петгодишната Олимпия.

Темата на тазгодишната гала беше "Карл Лагерфелд: Линия на красотата" в чест на покойния дизайнер.

"[I] was so excited when Anna Wintour invited the 3 of us to the Met Gala."



A joyous update from @serenawilliams at the #MetGala, congrats!