Сериозни кадрови проблеми в Черно море преди мача с Ботев Враца

Черно море приема Ботев Враца в среща от 14-ия кръг на Първа лига. Двубоят на стадион "Тича" е днес от 17:00 часа.

Tреньорът на "моряците" Илиан Илиев определи група от 22 футболисти за мача. Извън нея остана наказаният Идрис Бунаа. Аут са още Дамян Христов, Александър Тодоров, Петър Андреев, Йоргос Понтику и Жоао Бандаро. Алекс Колев пък все още се възстановява от контузия.

Главен съдия на срещата ще бъде Любослав Любомиров с помощници Йордан Петров и Желязко Пилатов. Четвърти арбитър е Християна Гутева, а за ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Красимир Кръстев. Съдийски наблюдател е Ивелин Занев.

Групата на Черно море: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучиано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Ертан Томбак, Несторли Лумбу, Мартин Банев, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Иван Тасев, Георги Лазаров, Селсо Сидней и Хорхе Падиля.