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Ще закрият ли Комисията за досиетата?

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Желанието на управляващите да закрият Комисията по досиетата предизвика вълнения сред депутатите в Народното събрание. След два дни изтича срокът за общественото обсъждане.

Законопроектът се подкрепя от „Прогресивна България“ и „Възраждане“.

Днес лидерът на ГЕРБ не видя смисъл от съществуването на комисията, но след това от партията публикуваха позиция, в която определиха ликвидирането ѝ като „политическа грешка“.

От ДПС, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ остро се противопоставиха на закриването на комисията. Според тях така ще бъде скрита и изтрита информация за личности и процеси.

#ПБ #ПП #ДБ #възраждане #Комисия по досиетата #ДПС #ГЕРБ

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