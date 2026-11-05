Ще закрият ли Комисията за досиетата?

Желанието на управляващите да закрият Комисията по досиетата предизвика вълнения сред депутатите в Народното събрание. След два дни изтича срокът за общественото обсъждане.

Законопроектът се подкрепя от „Прогресивна България“ и „Възраждане“.

Днес лидерът на ГЕРБ не видя смисъл от съществуването на комисията, но след това от партията публикуваха позиция, в която определиха ликвидирането ѝ като „политическа грешка“.

От ДПС, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ остро се противопоставиха на закриването на комисията. Според тях така ще бъде скрита и изтрита информация за личности и процеси.