Швеция удари САЩ на старта на световното по хокей на лед

Отборът на Швеция победи с 5:2 състава на САЩ в двубой от първия кръг на група "В" на световното първенство по хокей на лед, което се провежда в Чехия.

В зала "Остравар Арена" в Острава скандинавците поведоха чрез Жоел Ериксон Ек, а в началото на втората третина Лукас Раймонд удвои.

Американците върнаха едно попадение чрез Зак Уеренски, но Маркус Йохансон възстанови аванса на "Тре Крунур" от два гола преди заключителния период.

Брок Нелсън върна интригата в мача, правейки резултата 2:3 в откриващата фаза на последната част. Впоследствие съставът на САЩ пое риск, вкарвайки на леда шести полеви играч в търсене на равенството, но от това се възползваха Жоел Ериксон Ек и Виктор Хедман, които реализираха на празна врата за крайното 5:2.

В друга среща от изминалата вечер в група "А" Чехия победи с дузпи Финландия. В редовното време двата тима не успяха да си отбележат, но при наказателните удари Ондрей Каше и Роман Червенка бяха точни, с което донесоха успеха на домакините.

Roman Cervenka blows the roof off the building. @czehockey wins in the shootouts. #MensWorlds #CZEFIN pic.twitter.com/kmIBwCDJ0S