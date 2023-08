Швьонтек, Гоф, Мухова и Бенчич се класираха за третия кръг на US Open

Защитаващата титлата си Ига Швьонтек се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при дамите.

В среща от втория кръг поставената под №1 в схемата полякиня се наложи над австралийката Дария Савил с 6:3, 6:4 за час и 35 минути игра.

За разлика от двубоя си в първия кръг, в който загуби само един гейм, в този Швьонтек показа по-сериозни колебания. Шампионката отново показа солидната си игра на посрещане, но допусна да загуби подаването си цели три пъти. Водачката в схемата бе допълнително затруднена и от отличната игра на Савил в защита, но австралийката нямаше нужния арсенал, с който да се противопостави на мощните форхенди на съперничката си.

Следващата противничка на Швьонтек ще бъде словенката Кая Юван, която отстрани американката Лорън Дейвис след 6:7(3), 6:4, 6:3.

