Безкомпромисна: Ига Швьонтек е новата кралица на Уимбълдън (ВИДЕО)

Ига Швьонтек обогати своята колекция с първа титла от Уимбълдън. Полякинята изнесе лекция на Аманда Анисимова след 6:0, 6:0 на финала, изигран на централния корт в "Ол Инглънд Клъб", Лондон.

Световната №4 бе безкомпромисна и не допусна да загуби нито един гейм срещу американката, която почти не оказа съпротива. Така единствената победа с 6:0, 6:0 на финал в турнриа е от далечната 1911 година. За полската тенисистка това е шеста титла на турнир Големия шлем, след като триумфира на четири пъти на "Ролан Гарос" и веднъж на US Open. От своя страна за американката това бе първи финал на надпреварата в английската столица, но тя отново остана с празни ръце, тъй като продължава да преследва първа титла на турнир от Големия шлем. Това се оказа достатъчно за Швьонтек да стане първият представител на Полша - както при мъжете, така и при жените с трофея на свещената трева.

Grass, mastered. Iga Swiatek is Poland's first Wimbledon singles champion pic.twitter.com/5fsPpX4ANC

Представителката на Полша диктуваше събитията на корта и постигна три бързи пробива, които затвърди на бърза ръка на свое подаване. По този начин тя обезличи американката и триумфира светкавично в първия сет с 6:0 само за 26 минути.

Промяна не последва и на старта на втората част, когато световната №4 намери начин да пробие на два пъти американската тенисистка и да се окаже безупречна на свой сервис за 3:0. Американската тенисистка рядко успяваше да окаже съпротива и полякинята се възползва от този факт за още един пробив, повеждайки с категоричното 5:0. Швьонтек бе абсолютна господарка и затвърди доминацията си на свое подаване, за да сложи перфектен край на своето участие на свещената трева.

A new Wimbledon champion is crowned



Iga Swiatek defeats Amanda Anisimova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies' Singles Trophy#Wimbledon pic.twitter.com/ZnznTxwO5A