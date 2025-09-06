Алкарас взе реванш от Джокович за Australian Open и се класира за финала на US Open

Наказателната акция на Карлос Алкарас на US Open продължава. Шампионът от 2022 г. се класира за третия си финал на турнир от Големия шлем тази година, след като елиминира Новак Джокович с 6:4, 7:6(4), 6:2 за 2 часа и 23 минути. Това бе и първа победа на испанеца на твърда настилка срещу сърбина, както и реванш за четвъртфиналите на Australian Open тази година, където рекордьорът по титли от Шлема бе победител.

Така световният №2 продължава впечатляващата си серия от участия на финали, като този на "Флъшинг Медоус" ще му бъде осми пореден. Той също не познава вкуса на поражението след смяната от трева на хард.

Алкарас, който все още не е загубил сет, очаква съперника си в сблъсъка за титлата от втория финал, където един срещу друг излизат лидерът в ранглистата на ATP Яник Синер (Италия) и Феликс Оже-Алиасим (Канада).

Испанецът не се забави с това да поеме контрол в първата част, след като проби още в първия гейм на мача. Световният №2 имаше възможност да поведе с още един пробив, но в крайна сметка стабилната му игра на сервис бе достатъчна да спечели сета с 6:4.

Джокович обаче вдигна предавките и отвърна с ранен аванс от 3:0 във втората част. Алкарас обаче отвърна на удара и се върна в сета със своя собствена серия от 3 гейма.

Carlos Alcaraz raises the intensity and gets the break back! pic.twitter.com/emtKGzmv56 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Двамата след това печелиха комфортно подаванията си, с изключение на 9-ия гейм, където сърбинът трябваше да навакса пасив от 0:30, и стигнаха до тайбрек, в който минипробивите валяха, но младостта надделя над опита и Алкарас поведе с 2:0 сета след 7-4.

22-годишният испанец се доближи до успеха, след като дръпна с 3:1 в третата част, благодарение на изключително слаб сервис гейм на 38-годишния бивш лидер в световната ранглиста. Умората вече си личеше в краката на Джокович, който не успя да се противопостави на едно от двете лица в мъжкия тенис през последните две години.

Carlos Alcaraz is closing in on the finish line. pic.twitter.com/bJ81KG2ZTh — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Карлос Алкарас продължаваше да печели комфортно подаванията си, а при 5:2 постигна нов пробив, за да сложи точка на спора.