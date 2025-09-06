БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Алкарас взе реванш от Джокович за Australian Open и се класира за финала на US Open

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

Шампионът от 2022 г. продължава впечатляващата си серия от участия на финали, при това без да загуби нито един сет.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Слушай новината

Наказателната акция на Карлос Алкарас на US Open продължава. Шампионът от 2022 г. се класира за третия си финал на турнир от Големия шлем тази година, след като елиминира Новак Джокович с 6:4, 7:6(4), 6:2 за 2 часа и 23 минути. Това бе и първа победа на испанеца на твърда настилка срещу сърбина, както и реванш за четвъртфиналите на Australian Open тази година, където рекордьорът по титли от Шлема бе победител.

Така световният №2 продължава впечатляващата си серия от участия на финали, като този на "Флъшинг Медоус" ще му бъде осми пореден. Той също не познава вкуса на поражението след смяната от трева на хард.

Алкарас, който все още не е загубил сет, очаква съперника си в сблъсъка за титлата от втория финал, където един срещу друг излизат лидерът в ранглистата на ATP Яник Синер (Италия) и Феликс Оже-Алиасим (Канада).

Испанецът не се забави с това да поеме контрол в първата част, след като проби още в първия гейм на мача. Световният №2 имаше възможност да поведе с още един пробив, но в крайна сметка стабилната му игра на сервис бе достатъчна да спечели сета с 6:4.

Джокович обаче вдигна предавките и отвърна с ранен аванс от 3:0 във втората част. Алкарас обаче отвърна на удара и се върна в сета със своя собствена серия от 3 гейма.

Двамата след това печелиха комфортно подаванията си, с изключение на 9-ия гейм, където сърбинът трябваше да навакса пасив от 0:30, и стигнаха до тайбрек, в който минипробивите валяха, но младостта надделя над опита и Алкарас поведе с 2:0 сета след 7-4.

22-годишният испанец се доближи до успеха, след като дръпна с 3:1 в третата част, благодарение на изключително слаб сервис гейм на 38-годишния бивш лидер в световната ранглиста. Умората вече си личеше в краката на Джокович, който не успя да се противопостави на едно от двете лица в мъжкия тенис през последните две години.

Карлос Алкарас продължаваше да печели комфортно подаванията си, а при 5:2 постигна нов пробив, за да сложи точка на спора.

#US Open 2025 #Карлос Алкарас #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
3
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
4
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
5
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
6
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
4
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Голям шлем

Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф триумфираха на двойки при жените на US Open
Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф триумфираха на двойки при жените на US Open
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:40 мин.
Безпощаден Иван Иванов е на втори финал от Големия шлем Безпощаден Иван Иванов е на втори финал от Големия шлем
Чете се за: 01:55 мин.
Полуфиналите на Иван Иванов и Александър Василев на US Open ще започнат около 20.30 часа Полуфиналите на Иван Иванов и Александър Василев на US Open ще започнат около 20.30 часа
Чете се за: 01:10 мин.
Аманда Анисимова и Арина Сабаленка ще спорят за титлата на US Open Аманда Анисимова и Арина Сабаленка ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 03:10 мин.
Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфиналите на US Open при юношите Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфиналите на US Open при юношите
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:40 мин.
Голям шлем
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година? Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ