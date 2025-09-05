БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Полуфиналите на Иван Иванов и Александър Василев на US Open ще започнат около 20.30 часа

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Българските тенисисти ще спорят за място на финала тази вечер.

Александър Василев
Снимка: БГНЕС
Иван Иванов и Александър Василев продължават да пишат история при юношите. След като стигнаха до полуфиналите на Уимбълдън, сега двамата го направиха и на US Open.

Поставеният под №1 в схемата Иванов, който триумфира с титлата на Уимбълдън, победи на четвъртфиналите с 6:4, 0:6, 7:6(3) добре познатия германец Макс Шьонхаус. На полуфиналите Иван Иванов ще играе срещу №54 в световната ранглиста при юношите Зангар Нурланули (Казахстан). Двамата не са играли един срещу друг до момента.

Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Александър Василев победи на четвърфиналите с 6:3, 7:5 Андрю Джонсън (САЩ). На полуфиналите Александър ще играе срещу №19 в света при юношите Луис Гуто Мигел (Бразилия). Василев победи Мигел със 7:5, 6:3 на турнира на трева в Роухямптън в началото на месец юли.

Полуфиналните мачове на Иван Иванов и Александър Василев ще започнат днес около 20.30 часа българско време.

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфиналите на US Open при юношите
Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфиналите на US Open при юношите
Българските тенисисти попаднаха във финалното каре на турнира от...
Чете се за: 02:15 мин.
#Александър Василев #Иван Иванов

