Полуфиналите на Иван Иванов и Александър Василев на US Open ще започнат около 20.30 часа

Иван Иванов и Александър Василев продължават да пишат история при юношите. След като стигнаха до полуфиналите на Уимбълдън, сега двамата го направиха и на US Open.

Поставеният под №1 в схемата Иванов, който триумфира с титлата на Уимбълдън, победи на четвъртфиналите с 6:4, 0:6, 7:6(3) добре познатия германец Макс Шьонхаус. На полуфиналите Иван Иванов ще играе срещу №54 в световната ранглиста при юношите Зангар Нурланули (Казахстан). Двамата не са играли един срещу друг до момента.

Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Александър Василев победи на четвърфиналите с 6:3, 7:5 Андрю Джонсън (САЩ). На полуфиналите Александър ще играе срещу №19 в света при юношите Луис Гуто Мигел (Бразилия). Василев победи Мигел със 7:5, 6:3 на турнира на трева в Роухямптън в началото на месец юли.

Полуфиналните мачове на Иван Иванов и Александър Василев ще започнат днес около 20.30 часа българско време.