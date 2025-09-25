БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Яник Синер стартира турнира в Пекин с победа над Марин Чилич

Поставеният под №1 в схемата италианец спечели надпреварата през 2023 г.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Шампионът от 2023 година Яник Синер стартира с победа на турнира по тенис на твърди кортове АТР 500 в китайската столица Пекин с награден фонд над 4 милиона евро.

Поставеният под №1 в схемата италианец разгроми на старта Марин Чилич (Хърватия) с 6:2, 6:2 за 82 минути.

Синер доминираше изцяло в срещата, направи четири пробива и затвори двубоя с третия си мачбол.

В следващия кръг италианецът ще играе с френския квалификант Теренс Атман, който се наложи над участващия с представителя на домакините Чжъчжън Чжан с 6:4, 6:2.

№5 в схемата Карен Хачанов отпадна на старта. Руснакът загуби от Александър Мюлер (Франция) с 6:4, 6:7(5), 4:6 за 2:50 часа. Хачанов направи един пробив по пътя си към успеха в първия сет, но загуби втората част след тайбрек, въпреки че водеше в него. В решителния трети сет Мюлер изоставаше с 3:4, но със серия от три поредни гейма направи обрат и триумфира.

В други срещи Фабиан Марожан (Унгария) елиминира Бенжамен Бонзи (Франция) със 7:6(1), 6:3, а Алехандро Давидович Фокина (Испания) победи Камило Уго Карабели (Аржентина) с 6:1, 6:3.

