Лиа Каратанчева продължава с победите на двойки в Пазарджик

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на международния турнир по тенис на клей за жени в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.

22-годишната българка и Сапфо Сакелариди (Гърция) надделяха над рускините София Лансере и Алина Юнева с 6:4, 6:0 за 66 минути и постигнаха четвърта поредна победа в тандем, след като двете триумфираха с трофея при дуетите на състезание от същия ранг в Пазарджик през миналата седмица.

За място на финала поставеният под №1 тандем ще срещне утре третите в схемата Алевтина Ибрахимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария), които елиминираха българките Йоана Константинова и Ванеса Влахова с 6:2, 6:2.

Росица Денчева също достигна до полуфиналите при дуетите тази сутрин. Българката и друга гъркиня - Марта Матула, спечелиха без игра срещу отказалите се италианки Анастасия Абанято и Самира Де Стефано, номер 2 в схемата. Така Денчева и Матула очакват двубой срещу Елена Бертя (Румъния) и Даря Лодикова (Русия).

Елизара Янева пък по-рано днес достигна до четвъртфиналите в надпреварата на сингъл.