Лиа Каратанчева продължава с победите на двойки в Пазарджик

Българката се цели във втори пореден трофей на кортовете на ТК Фаворит.
Националката на България за Били Джийн Кинг къп Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на международния турнир по тенис на клей за жени в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.
22-годишната българка и Сапфо Сакелариди (Гърция) надделяха над рускините София Лансере и Алина Юнева с 6:4, 6:0 за 66 минути и постигнаха четвърта поредна победа в тандем, след като двете триумфираха с трофея при дуетите на състезание от същия ранг в Пазарджик през миналата седмица.
За място на финала поставеният под №1 тандем ще срещне утре третите в схемата Алевтина Ибрахимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария), които елиминираха българките Йоана Константинова и Ванеса Влахова с 6:2, 6:2.
Росица Денчева също достигна до полуфиналите при дуетите тази сутрин. Българката и друга гъркиня - Марта Матула, спечелиха без игра срещу отказалите се италианки Анастасия Абанято и Самира Де Стефано, номер 2 в схемата. Така Денчева и Матула очакват двубой срещу Елена Бертя (Румъния) и Даря Лодикова (Русия).
Елизара Янева пък по-рано днес достигна до четвъртфиналите в надпреварата на сингъл.