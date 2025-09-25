БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева продължава към полуфиналите на двойки в Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Българката и Марта Матула продължават без игра на турнира.

росица денчева четвъртфиналите ираклион
Снимка: БТА
Слушай новината

Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на международния турнир за жени на клей на базата на ТК Фаворит в Пазарджик. Българката и Марта Матула от Гърция спечелиха без игра на четвъртфиналите след отказ на поставените под номер 2 италианки Анастасия Абанято и Самира Де Стефано.

В спор за място на финала двете ще играят срещу Елена Бертя (Румъния) и Дария Лодикова (Русия).

Още три българки продължават участието си в състезанието при дуетите. Йоана Константинова и Ванеса Влахова ще срещнат третите поставени Алевтина Ибрахимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

Водачките в схемата Лия Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция), които през миналата седмица спечелиха титлата на друг турнир от същия ранг в Пазарджик, започват директно от четвъртфиналите по-късно днес срещу рускините София Лансере и Алина Юнева.

Денчева и шампионката от първия турнир в Пазарджик Елизара Янева достигнаха до втория кръг в надпреварата на сингъл и днес ще играят съответно срещу Леа Бошкович (Хърватия) и Аня Станкович (Сърбия).

#Росица Денчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
6
3-годишно дете избяга от детска градина в София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Тенис

Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнир от сериите Чалънджър в Лисабон
Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнир от сериите Чалънджър в Лисабон
Антъни Генов даде само гейм на старта на турнир в Будапеща Антъни Генов даде само гейм на старта на турнир в Будапеща
Чете се за: 00:52 мин.
Денчева продължава към четвъртфиналите на двойки в Пазарджик Денчева продължава към четвъртфиналите на двойки в Пазарджик
Чете се за: 00:57 мин.
Константинова и Глушкова отпаднаха на старта на турнира в Пазарджик Константинова и Глушкова отпаднаха на старта на турнира в Пазарджик
Чете се за: 00:55 мин.
Шаповалов и Тиафо са първите поставени аут от турнира в Токио Шаповалов и Тиафо са първите поставени аут от турнира в Токио
Чете се за: 02:20 мин.
Сакари надделя в най-дългия мач за сезона в WTA Сакари надделя в най-дългия мач за сезона в WTA
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ