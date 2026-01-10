Карлос Алкарас победи Яник Синер в демонстративен мач в Южна Корея

Испанецът Карлос Алкарас изигра първия си мач срещу своя най-голям съперник Яник Синер през 2026 година и спечели със 7:5, 7:6(6) в демонстративна среща, проведена в Република Корея.

Двамата най-добри тенисисти в света участваха в двубоя на твърди кортове, вместо да се състезават в официални турнири преди Откритото първенство на Австралия, което започва на 18 януари в Мелбърн.

Това доведе до два забавни и оспорвани сета в в Инчон, като Алкарас запази самообладание в ключови моменти, за да надгради контрола над съперничеството им от миналата година, когато спечели четири от шестте им срещи.

Мачът беше прекъснат в петия гейм на втория сет, когато номер 1 в световната ранглиста Алкарас си размени удари с млад фен, на когото италианецът временно даде ракетата си. Синер седеше сред феновете и гледаше как неговият заместник записва печеливша точка от форхенд, въпреки че това не попречи на Алкарас да спечели гейма и да триумфира.

Great way to start 2026, playing with @janniksin in Korea! Thank you all for coming to watch us and for your love this week!



Getty pic.twitter.com/lJcHz6yuPD — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 10, 2026

Синер е настоящият шампион от Откритото първенство на Австралия и "Уимбълдън", докато Алкарас взе титлите от Откритото първенство на Франция и Откритото първенство на САЩ. Двамата се срещнаха на три от четирите финала на турнирите от Големия шлем през 2025 година.