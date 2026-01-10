БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

Полша елиминира шампиона САЩ и ще играе с Швейцария във финала на Юнайтед Къп

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Бенчич остава безгрешна в турнира – с четири победи на сингъл и четири в смесените двойки.

Юнайтед къп
Снимка: БТА
Отборът на Полша се класира за третия си пореден финал в турнира Юнайтед Къп, след като в Сидни взе реванш за поражението си от САЩ във финала на миналогодишното издание.

Хуберт Хуркач даде отличен старт на поляците с победа над Тейлър Фриц със 7:6 (1), 7:6 (2) – втори успех срещу тенисист от топ 10 в рамките на завръщането си след контузия. Коко Гоф изравни резултата в полуфинала, след като се наложи над Ига Швьонтек с 6:4, 6:2, а в решаващия мач на смесени двойки Ян Желински и Катаржина Кава победиха Гоф и Крисчън Харисън със 7:6 (5), 7:6 (3).

И двата отбора бяха без загуба до решителния двубой, но Желински наложи контрол с изключително агресивната си игра. Американците сервираха два пъти за спечелване на втория сет и имаха три сетбола при 6:5 и 40:15, но не успяха да се възползват.

На финала в неделя Полша ще се изправи срещу Швейцария, която се класира напред, след като смесената двойка Белинда Бенчич и Якуб Пол спечели и четвъртия си мач при дуетите в турнира. Този път успехът бе над Белгия.

#тенис турнир Юнайтед Къп 2026

