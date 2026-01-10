БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Швейцария е първият финалист на тенис турнира Юнайтед къп

Вяра Илиева
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Швейцарите спечелиха дуела с представителите на Белгия в Сидни, след като ги надиграха в мача на смесени двойки.

Швейцария е първият финалист на тенис турнира Юнайтед къп
Снимка: БГНЕС
Швейцария се класира за финала на Юнайтед къп след победа с 2-1 над Белгия в драматичен полуфинал, решен в мача на смесени двойки.

Белинда Бенчич и Якуб Пол донесоха крайния успех за Швейцария, побеждавайки Елизе Мертенс и Зизу Бергс с 6:3, 0:6, 10:5.

След като белгийците изравниха резултата доминирайки във втория сет, швейцарският тандем показа по-здрави нерви в решителния шампионски тайбрек и осигури мястото на страната си на финала.

Преди това Бенчич поведе Швейцария напред, надигравайки Мертенс в първия мач на сингъл с 6:3, 4:6, 7:6(0).

Зизу Бергс изравни, след като елиминира 40-годишния боец Стан Вавринка с 6:3, 6:7(4), 6:3, при температура от 41 градуса в Сидни.

На финала в неделя, Швейцария ще се изправи срещу победителя от другия полуфинал между САЩ и Полша.

