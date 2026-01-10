БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белгия и Щвейцария ще излъчат финалиста в Юнайтед къп в мача на двойки

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Бенчин победи Мертенс, но Вавринка отстъпи пред Бергс.

белгия щвейцария излъчат финалиста юнайтед къп мача двойки
Мачът на двойки ще определи финалиста на тенис турнира Юнайтед къп между отборите на Белгия и Швейцария.

След срещите на сингъл резултатът от сблъсъка в Сидни е 1:1.

Белинда Бенчич даде преднина на Швейцария, като елиминира Елизе Мертенс в драматичен мач с 6:3, 4:6, 7:6(0) след 2 часа и 37 минути игра. В решителния тайбрек на третия сет Бенчич не даде точка на Мертенес.

Не по-малко оспорван беше и мачът при мъжете, в който Зизу Бергс спечели срещу ветерана Стан Вавринка, за да изравни резултата. Бергс се наложи с 6:3, 6:7(4), 6:3, като двубоят се игра при температура от 41 градуса в Сидни.

Победителят от този сблъсък ще се изправи на финала на 11 януари срещу спечелилия втория полуфинал между САЩ и Полша.

#тенис турнир Юнайтед Къп 2026

