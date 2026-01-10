Белгия и Щвейцария ще излъчат финалиста в Юнайтед къп в мача на двойки

Мачът на двойки ще определи финалиста на тенис турнира Юнайтед къп между отборите на Белгия и Швейцария.

След срещите на сингъл резултатът от сблъсъка в Сидни е 1:1.

Белинда Бенчич даде преднина на Швейцария, като елиминира Елизе Мертенс в драматичен мач с 6:3, 4:6, 7:6(0) след 2 часа и 37 минути игра. В решителния тайбрек на третия сет Бенчич не даде точка на Мертенес.

Не по-малко оспорван беше и мачът при мъжете, в който Зизу Бергс спечели срещу ветерана Стан Вавринка, за да изравни резултата. Бергс се наложи с 6:3, 6:7(4), 6:3, като двубоят се игра при температура от 41 градуса в Сидни.

Победителят от този сблъсък ще се изправи на финала на 11 януари срещу спечелилия втория полуфинал между САЩ и Полша.