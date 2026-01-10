САЩ и Полша ще определят втория финалист на Юнайтед Къп в мача на смесени двойки

И вторият финалист на тенис турнира за смесени отбори Юнайтед Къп в Сидни ще бъде излъчен след мача на двойки.

За място на финала играят САЩ и Полша, а резултатът е 1-1 победи.

В първия мач от сблъсъка между двата отбора, полякът Хуберт Хуркач победи Тейлър Фриц в драматичен двубой със 7:6(1), 7:6(2), с което даде аванс на страната си.

След това обаче в дамския сингъл Коко Гоф изравни серията, като се наложи над Ига Швьонтек с 6:4, 6:2 за час и 41 минути игра.

Така победителят ще бъде определен в мача на смесени двойки. Отборът спечелил сблъсъка ще се изправи срещу тима на Швейцария на финала в неделя (11 януари). Швейцарците победиха Белгия с 2-1 в другия полуфинал и се класираха за първи път за спора за трофея в Сидни.