Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Румъния

Българката Лидия Енчева отрази три мачбола и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис за жени на клей в Кампулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №3 Енчева надделя в драматичен мач представителката на домакините Сара Виктория Балан с 6:7(1), 6:1, 7:6(8) след 3:38 часа игра, въпреки че допусна цели 11 двойки грешки и общо девет пробива на подаването си.

19-годишната българка на четири пъти изоставаше с брейк в решаващия трети сет, като Балан дори сервираше за победата при 6:5, но не се възползва. В тайбрека 16-годишната румънката поведе с 4:0, но Енчева изравни за 5:5, след което на три пъти беше на точка от отпадането при 5:6, 6:7, 7:8, но успя да реализира обрат.

Така за място на полуфиналите тя ще играе утре срещу осмата в схемата Мара Джае (Румъния).