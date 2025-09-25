Калоян Шиков отстъпи на четвъртфиналите на сингъл на европейското лично първенство до 16 г. в Парма

Калоян Шиков завърши на пето място на сингъл на европейското лично първенство до 16 г. в Парма (Италия).

Поставеният под №12 българин отстъпи на четвъртфиналите с 4:6, 1:6 от №3 в схемата Винсент Райзах (Германия). Преди този мач Шиков постигна три поредни победи без да загуби сет.

Така България завърши с престижните две пети места на първенството. На двойки при юношите Калоян Шиков и Александър Толев също завършиха пети, като загубиха на четвъртфиналите с 6:7, 1:6 от първите поставени германци Ерик Мюлер и Винсент Райзах.

Треньор на юношите на първенството e Драгомир Драганов.