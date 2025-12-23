Пьотр Нестеров стартира с победа на тенис турнир в Тунис

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под № 3 в схемата българин надигра представителя на Германия Кристиан Джонов с 6:4, 6:2 за 79 минути.

В спор за място на четвъртфиналите Нестеров ще се изправи срещу победителя от двубоя между чешкия квалификант Роман Постолка и Даниил Сарксян (Армения).

По-късно днес българинът ще стартира и участието си в надпреварата на двойки. Нестеров и Адам Нагуди (Тунис), поставени под № 1 в схемата, ще играят срещу Бернардо Мунк Меса (Испания) и Даниил Сарксян (Армения).