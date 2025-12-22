Българският тенис влезе в историята All England Lawn Tennis Club

Българският тенис получи изключително признание. Алманахът „Тенис през три века“, който обобщава 125-годишната история на българския тенис, вече официално се превърна в част от библиотеката на AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club) в Уимбълдън, съобщиха от БФТ.

Автори на книгата са Борислав Костурков, Николай Миразчийски, Ани Дончева, а редактори са Николай Кръстев и Николай Драгиев. Луксозното издание с твърди корици е с обем от 470 страници и съдържа около 650 снимки и илюстрации.

Библиотеката на Уимбълдън съдържа над 15000 материала, свързани с тениса, включително над 7000 книги, биографии, исторически изследвания, романи, написани от състезатели, както и списания и изрезки от вестници, което я прави най-голямата и най-разнообразна колекция от тенис литература в света, обхващаща историята от 1870 г. до наши дни.

Алманахът „Тенис през три века“ беше поставен в библиотеката на клуба на Уимбълдън от Робърт Макникол, историк на AELTC, със специални благодарности към Стефан Цветков, президент на Българската федерация по тенис, и към историка от AELTC Андраш Русанов за осъществяването на това събитие.