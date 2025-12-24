Президентът на БФТенис Стефан Цветков определи 2025 година, като специална и изключително успешна за българския тенис

Президентът и председател на Управителния съвет на Българската федерация по тенис (БФТенис) Стефан Цветков определи 2025 година като изключително успешна.

„Скъпи приятели, изминаващата 2025 година беше изключително успешна за българския тенис и донесе редица впечатляващи постижения“, се посочва в изявление на Цветков, публикувано на официалния уебсайт на централата.

„Сред най-значимите успехи е класирането на България за първи път в Световната група за Купа „Дейвис". Иван Иванов спечели две титли от Големия шлем при юношите, завърши годината като номер 1 в световната ранглиста и стана първият българин, провъзгласен за световен шампион в историята на родния тенис. Александър Василев стана вицешампион на Откритото първенство на САЩ и е третият българин, който игра на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Значителен прогрес отбелязаха и други наши състезатели – Димитър Кисимов, Елизара Янева, Росица Денчева, Лиа Каратанчева, Гергана Топалова и много други. Българските представители спечелиха една титла, четири сребърни и един бронзов медал във финалите на веригата Kinder+ в академията на Рафаел Надал.

През годината бяха отчетени и успехи на състезателите в неравностойно положение и Спешъл Олимпикс, както и добри резултати на европейско ниво от националните отбори по падел и плажен тенис. Националният отбор по пикълбол също записа успешно участие на европейското първенство в Рим.

В България бяха проведени рекорден брой турнири за мъже и жени с наградни фондове, както и рекорден брой юношески турнири до 18 г. за световната ранглиста на ITF, сред които J300 в Пловдив и J200 в Хасково. За по-малките възрастови групи се проведоха турнири до 12, 14 и 16 г. за Европейската ранглиста. Част от тези турнири бяха спечелени от български състезатели, което допринесе за изкачването им в световните класации. Алманахът „Тенис през три века", обобщаващ 125-годишната история на българския тенис, стана част от библиотеката на AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club) в Уимбълдън.

През 2026 година Българската федерация по тенис ще обедини усилия за реализирането и надграждането на ключови проекти, свързани с БНТЦ, дигитализацията и въвеждането на универсално членство, с цел интегриране на близо 400 000 практикуващи тенис. Това ще отвори нови хоризонти за развитието на тениса и неговите ракетни дисциплини, заложени в Устава на федерацията, които в синергия ще се развиват чрез правилни програми за приобщаване на още членове към нашата голяма тенис общност. Тези усилия ще допринесат за по-голям просперитет на клубовете, по-добро здраве на практикуващите и изграждане на личности с характер – шампиони на корта и в живота, с международен кръгозор.

Целта ни за следващата година е още по-осезаемо подпомагане на младите ни таланти и треньори. Ще се наблегне на регионалното развитие на програми за масовост и изграждането на регионални тренировъчни центрове, за да можем да дадем равен шанс на всички – от най-малките деца до най-възрастните тенисисти.

Искам да изразя огромна благодарност към всички тенис клубове, тенисисти, треньори, съдии, родители и спонсори, както и към целия екип на Българската федерация по тенис за тяхната всеотдайност и постижения.

Пожелавам на всички, които са свързани с тениса, здраве и топлина във всеки дом, както и смелост да мечтаем и да продължаваме напред – заедно. Весела Коледа и успешен старт на 2026 година“, завършва Стефан Цветков.