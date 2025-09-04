БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфиналите на US Open при юношите

Спорт
Българските тенисисти попаднаха във финалното каре на турнира от Големия шлем.

Посрещане на тенисиста Иван Иванов
Снимка: Startphoto.bg
Българите Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставеният под №1 в схемата и шампион при юношите на Уимбълдън Иванов победи на четвъртфиналите с 6:4, 0:6, 7:6() Макс Шьонхаус (Германия). Срещата продължи 2 часа и 6 минути. Двамата играха един срещу друг преди това на полуфиналите на Уимбълдън и Ролан Гарос, като си размениха по една победа. Това е десета поредна победа за Иванов в турнирите от Големия Шлем. 16-годишният Иванов не загуби нито един сет в предните девет двубоя. За място на финала Иван Иванов ще играе срещу Зангар Нурланули (Казахстан).

Иванов проби още в първия гейм на мача, но допусна рибрейк за 1:1. Българинът постигна нов пробив за 3:2, а след това спечели първия сет с 6:4. Във втората част Иванов не успя да намери играта си и я загуби с 0:6. Иванов поведе с 2:0 в третата решаваща част, но допусна изравняване при 4:4. До края на сета нови пробиви нямаше и така се стигна до шампионски тайбрек. В него Иванов спечели убедително с 10-3 точки и се класира за трети пореден полуфинал на турнирите от Големия шлем.

Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев победи на четвърфиналите с 6:3, 7:5 Андрю Джонсън (САЩ). Срещата продължи час и 36 минути. Това е четвърта поредна победа за Василев на турнира без да загуби сет. На полуфиналите Александър ще играе срещу Луис Гуто Мигел (Бразилия).

Българинът спечели първия сет с пробив във петия гейм. Василев пропусна три мачбола при 5:4 във втората част при сервис на Джонсън, но след това успя да стигне да пробив за крайното 7:5.

