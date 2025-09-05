БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази

Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни

лека кола удари патрулка софия ранени полицаи
Слушай новината

80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово. Инцидентът е станал тази сутрин около 10 часа на кръгово кръстовище в близост до ЖП гарата в града.

73-годишна жена е била блъсната докато пресича. Починала е на място.

80-годишният шофьор е тестван за алкохол и наркотици, 80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово. Той е отведен за разпит в полицията.

Огледите на място продължиха повече от три часа, но в момента движението в района се осъществява нормално. По случая е образувано досъдебно производство.

#блъсната жена #Габрово #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
4
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
5
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"
6
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
6
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...

Още от: Регионални

Иззеха боеприпаси от склад на магазин в Казанлък
Иззеха боеприпаси от склад на магазин в Казанлък
Ловешкият зоопарк получи нов лиценз, но трябва да изпълни определени условия през следващите пет години Ловешкият зоопарк получи нов лиценз, но трябва да изпълни определени условия през следващите пет години
Чете се за: 02:45 мин.
НСО с мерки за сигурност на честването на Съединението на България в Пловдив НСО с мерки за сигурност на честването на Съединението на България в Пловдив
Чете се за: 01:30 мин.
Как се шият знамената за 6 септември в Пловдив? Как се шият знамената за 6 септември в Пловдив?
Чете се за: 02:05 мин.
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Сайтът на "Националното тол управление" ще ни информира...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Росен Желязков: Достойнството на българския полицай трябва да бъде...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ