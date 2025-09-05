80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово. Инцидентът е станал тази сутрин около 10 часа на кръгово кръстовище в близост до ЖП гарата в града.

73-годишна жена е била блъсната докато пресича. Починала е на място.

80-годишният шофьор е тестван за алкохол и наркотици. Той е отведен за разпит в полицията.

Огледите на място продължиха повече от три часа, но в момента движението в района се осъществява нормално. По случая е образувано досъдебно производство.