Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово. Инцидентът е станал тази сутрин около 10 часа на кръгово кръстовище в близост до ЖП гарата в града.
73-годишна жена е била блъсната докато пресича. Починала е на място.
80-годишният шофьор е тестван за алкохол и наркотици, 80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово. Той е отведен за разпит в полицията.
Огледите на място продължиха повече от три часа, но в момента движението в района се осъществява нормално. По случая е образувано досъдебно производство.