След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе

Променят обвинението за побоя над директора на полицията в Русе на нанасяне на тежка телесна повреда. Николай Кожухаров беше пребит в четвъртък след полунощ, след като направи забележка за шофиране с висока скорост на младежи.

Лекари в болница "Канев" извършиха животоспасяваща операция. След побоя Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв.

Според информации състоянието му днес се е влошило.

Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15.

По-късно днес се очаква говорителят на Окръжна прокуратура - Русе и зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в града да представят още информация по случая.