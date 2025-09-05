БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:05 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Променят обвинението за нанасяне на тежка телесна повреда

екшън русе ndash шефът полицията пребит забележка дрифт
Слушай новината

Променят обвинението за побоя над директора на полицията в Русе на нанасяне на тежка телесна повреда. Николай Кожухаров беше пребит в четвъртък след полунощ, след като направи забележка за шофиране с висока скорост на младежи.

Лекари в болница "Канев" извършиха животоспасяваща операция. След побоя Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв.

Според информации състоянието му днес се е влошило.

Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15.

По-късно днес се очаква говорителят на Окръжна прокуратура - Русе и зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в града да представят още информация по случая.

#шеф на полицията #Русе #побой

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
4
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
5
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"
6
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Сигурност и правосъдие

След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
Нови камери на българо-турската граница Нови камери на българо-турската граница
Чете се за: 00:35 мин.
България стана домакин на един от най-престижните юридически форуми България стана домакин на един от най-престижните юридически форуми
Чете се за: 02:47 мин.
Демонстрация на МВР: Спецслужбите обезвредиха дрон над "Младост" Демонстрация на МВР: Спецслужбите обезвредиха дрон над "Младост"
Чете се за: 02:57 мин.
Димитър Стоянов за побоя на шефа на русенската полиция: Това е нагла бруталност Димитър Стоянов за побоя на шефа на русенската полиция: Това е нагла бруталност
Чете се за: 03:25 мин.
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
5187
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври, третото - преди Коледа Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври, третото - преди Коледа
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Политиците осъдиха инцидента с директора на полицията в Русе
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
По желание на Тръмп: Министерство на отбраната става Министерство...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
36 влака са спрени заради липса на вагони
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ