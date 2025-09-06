Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф триумфираха на двойки при жените на US Open

Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф спечелиха титлата на двойки от US Open. На финала поставеният под №3 тандем победи лидерките в схемата Катержина Синякова и Тейлър Таунзенд с 6:4, 6:4.

Представителките съответно на Канада и Нова Зеландия триумфират с втори шампионски трофей в Ню Йорк.

Дабровски и Раутлиф взеха реванш срещу чехкинята и американката, които ги победиха на финала на Уимбълдън през 2024 година. Дуетът на Канада и Нова Зеландия постигна решителни пробиви в самия край на двата сета и се поздрави с краен успех след час и половина на корт "Артър Аш".

По-рано през сезона Синякова и Таунзенд спечелиха Australian Open при двойките.