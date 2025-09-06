БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф триумфираха на двойки при жените на US Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Това бе втори трофей от този турнир за представителките съответно на Канада и Нова Зеландия.

Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф
Снимка: БТА
Слушай новината

Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф спечелиха титлата на двойки от US Open. На финала поставеният под №3 тандем победи лидерките в схемата Катержина Синякова и Тейлър Таунзенд с 6:4, 6:4.

Представителките съответно на Канада и Нова Зеландия триумфират с втори шампионски трофей в Ню Йорк.

Дабровски и Раутлиф взеха реванш срещу чехкинята и американката, които ги победиха на финала на Уимбълдън през 2024 година. Дуетът на Канада и Нова Зеландия постигна решителни пробиви в самия край на двата сета и се поздрави с краен успех след час и половина на корт "Артър Аш".

По-рано през сезона Синякова и Таунзенд спечелиха Australian Open при двойките.

#Ерин Раутлиф #US Open 2025 #Габриела Дабровски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
3
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
4
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
5
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
6
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
5
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Голям шлем

ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Безпощаден Иван Иванов е на втори финал от Големия шлем Безпощаден Иван Иванов е на втори финал от Големия шлем
Чете се за: 01:55 мин.
Полуфиналите на Иван Иванов и Александър Василев на US Open ще започнат около 20.30 часа Полуфиналите на Иван Иванов и Александър Василев на US Open ще започнат около 20.30 часа
Чете се за: 01:10 мин.
Аманда Анисимова и Арина Сабаленка ще спорят за титлата на US Open Аманда Анисимова и Арина Сабаленка ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 03:10 мин.
Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфиналите на US Open при юношите Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфиналите на US Open при юношите
Чете се за: 02:15 мин.
Анисимова взе реванш от Швьонтек за срама от Уимбълдън и е на 1/2-финал на US Open Анисимова взе реванш от Швьонтек за срама от Уимбълдън и е на 1/2-финал на US Open
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:32 мин.
Голям шлем
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година? Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ