Аманда Анисимова и Арина Сабаленка ще спорят за титлата на US Open

Спорт
Двете минаха през обрати на полуфиналите на турнира.

аманда анисимова арина сабаленка спорят титлата open
Снимка: БТА
Аманда Анисимова и Арина Сабаленка ще играят за титлата на тазгодишното издание на US Open. Двете намериха място на финала след обрати и трисетови победи на полуфиналите.

В първия представителката на Беларус спечели с 4:6, 6:3, 6:4 срещу Джесика Пегула в повторение на финала от миналата година, който също бе спечелен от водачката в световната ранглиста. Срещата на корт "Артър Аш" започна по-добре за американката, която взе първия сет благодарение на четири последователни гейма в края му, за да обърне от изоставане от 2:4 гейма.

Сабаленка обаче започна да бъде изключително прецизна в ударите си във втория сет и само в него записа 15 "уинъра". Тя поведе с 3:0 гейма и не допусна пробив, за да изравни сетовете след 6:3.

В решителната трета партия от мача отново ранен пробив, дошъл този път още в първия гейм, направи разликата между двете. Пегула имаше в два поредни гейма, в които посрещаше, възможност за връщане на пробива, но не успя да реализира нито един от четирите си брейкбола и това доведе до поражението ѝ.

За Сабаленка това ще бъде трети финал в турнирите от Големия шлем през година, но тя загуби първите два от тях от американки - на Откритото първенство на Австралия от Мадисън Кийс и на Ролан Гарос от Коко Гоф.

От своя страна Анисимова се справи с Наоми Осака със 6:7(4), 7:6(3), 6:3, достигайки втори пореден финал на турнир от Големия шлем. Срещата премина през куп обрати, множество пробиви и от двете страни, по един разменен тайбрек, а направените от японката 15 аса в мача не ѝ стигнаха, за да пречупи психологически Анисимова.

24-годишната американка, която в събота ще се опита за завоюва първата си титла в Големия шлем, направи невероятните 50 печеливши удара в мача и допусна само 45 непредизвикани грешки. Най-добрата си игра тя показа в третия сет, в който направи двойно повече "уинъри" спрямо Осака - 16 към 8, а постигнатият от нея пробив в четвъртия гейм се оказа и разликата помежду им.

Сабаленка ще влезе в ролята на фаворит във финалния двубой не само заради трите си титли в "мейджър" турнири, при това спечелени все на твърди кортове, но и заради статута си на номер 1 в ранглистата. От друга страна обаче Анисимова ще има подкрепата на публиката в Ню Йорк, а освен това тя води и в преките сблъсъци между двете с 6:3 победи. На твърди кортове балансът помежду им е 2:1 в полза на американката.

