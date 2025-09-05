Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври

Най-късно до средата на октомври страната ни ще получи средствата по второто плащане по ПВУ. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блицконтрол.



Той обясни, че ревизираното искане за второ плащане над 650 млн. евро е изпратено до ЕК още през юли.



Към момента тече обработката за второто плащане и се очаква да приключи на 15 септември, посочи Дончев.



Той заяви, че средствата по цялото първо плащане са изразходвани.



По отношение на третото плащане вицепремиерът отбеляза, че целта е документите да бъдат пратени до ЕК преди края на септември, за да може да бъде получено преди края на годината.



Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа, което би гарантирало наличие на достатъчно средства за изпълнение на проектите. 90% от всичко изисквано за третото плащане сме го изпълнили. Остават няколко стъпки, коментира Дончев.



Вицепремиерът обясни още, че по първоначалния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост плащанията са били 9, което би означавало в рамките на 2026 да бъдат обработени 6 плащания. По думите му това е практически невъзможно, а поговорката със службите на комисията е плащанията да бъдат пакетирани.