БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блицконтрол

томислав дончев спекулациите плащанията пву неуместни
Слушай новината

Най-късно до средата на октомври страната ни ще получи средствата по второто плащане по ПВУ. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блицконтрол.

Той обясни, че ревизираното искане за второ плащане над 650 млн. евро е изпратено до ЕК още през юли.

Към момента тече обработката за второто плащане и се очаква да приключи на 15 септември, посочи Дончев.

Той заяви, че средствата по цялото първо плащане са изразходвани.

По отношение на третото плащане вицепремиерът отбеляза, че целта е документите да бъдат пратени до ЕК преди края на септември, за да може да бъде получено преди края на годината.

Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа, което би гарантирало наличие на достатъчно средства за изпълнение на проектите. 90% от всичко изисквано за третото плащане сме го изпълнили. Остават няколко стъпки, коментира Дончев.

Вицепремиерът обясни още, че по първоначалния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост плащанията са били 9, което би означавало в рамките на 2026 да бъдат обработени 6 плащания. По думите му това е практически невъзможно, а поговорката със службите на комисията е плащанията да бъдат пакетирани.

#второ плащане #ПВУ #томислав дончев

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
3
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
5
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
6
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Европа

Колекционер е поръчал обир за милиони във френския музей "Адриен Дюбуше"?
Колекционер е поръчал обир за милиони във френския музей "Адриен Дюбуше"?
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
Чете се за: 00:37 мин.
Нов разговор Тръмп - Путин? Нов разговор Тръмп - Путин?
Чете се за: 01:02 мин.
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
Чете се за: 05:57 мин.
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл? Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
Еврокомисията иска координирани действия срещу GPS заглушаването Еврокомисията иска координирани действия срещу GPS заглушаването
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нови камери на българо-турската граница
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
8 ден бушува огънят в Национален парк "Рила"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ