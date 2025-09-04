Диа Евтимова загуби във втория кръг на сингъл на тенис турнира в Кайзери (Турция)

Диа Евтимова загуби във втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 7 българка претърпя поражение от 18-годишната Адриана Ткаченко (Украйна) с 4:6, 5:7 след 112 минути игра.

38-годишната Евтимова пропиля аванс от 4:2 гейма в първия сет, а във втория първоначално навакса изоставане от 1:4 и успя да изравни при 5:5, но веднага след това допусна нов пробив и това се оказа решаващо.

В турнира на двойки Евтимова и Вивиен Зандберг (Германия), поставени под номер 1, елиминираха рускините Анастасия Аралова и София Демент с категоричното 6:3, 6:2 само за 55 минути и се класираха за полуфиналите.







