ИЗВЕСТИЯ

По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Чете се за: 05:57 мин.
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
Чете се за: 04:37 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Диа Евтимова загуби във втория кръг на сингъл на тенис турнира в Кайзери (Турция)

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Евтимова и Вивиен Зандберг (Германия) победиха Анастасия Аралова и София Демент в турнира на двойки.

диа евтимова финал анталия
Снимка: БГНЕС
Диа Евтимова загуби във втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 7 българка претърпя поражение от 18-годишната Адриана Ткаченко (Украйна) с 4:6, 5:7 след 112 минути игра.

38-годишната Евтимова пропиля аванс от 4:2 гейма в първия сет, а във втория първоначално навакса изоставане от 1:4 и успя да изравни при 5:5, но веднага след това допусна нов пробив и това се оказа решаващо.

В турнира на двойки Евтимова и Вивиен Зандберг (Германия), поставени под номер 1, елиминираха рускините Анастасия Аралова и София Демент с категоричното 6:3, 6:2 само за 55 минути и се класираха за полуфиналите.




Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира в Куршумлийска баня
Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира в Куршумлийска баня
19-годишният Анас Маздрашки е четвъртфиналист на сингъл на тенис турнир за мъже в Мадрид 19-годишният Анас Маздрашки е четвъртфиналист на сингъл на тенис турнир за мъже в Мадрид
Чете се за: 01:07 мин.
Виктория Велева достигна до четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира в Динар (Франция) Виктория Велева достигна до четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира в Динар (Франция)
Чете се за: 00:55 мин.
Григор Димитров стана лице и посланик на световното за спортисти със Синдром на Даун Григор Димитров стана лице и посланик на световното за спортисти със Синдром на Даун
Чете се за: 02:12 мин.
Анисимова взе реванш от Швьонтек за срама от Уимбълдън и е на 1/2-финал на US Open Анисимова взе реванш от Швьонтек за срама от Уимбълдън и е на 1/2-финал на US Open
Чете се за: 02:00 мин.
Синер оформи финалното каре на US Open Синер оформи финалното каре на US Open
Чете се за: 01:47 мин.

Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР) "Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
Чете се за: 02:02 мин.
Национални отбори
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
