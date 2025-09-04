Виктория Велева достигна до четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира в Динар (Франция)

Виктория Велева се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Динар (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната българка победи във втория кръг шведката Фани Норин с 6:4, 6:0 за 109 минути игра. Тя навакса ранен пробив пасив, а след 3:3 взе девет от следващите десет гейма, за да триумфира.

Това е най-доброто представяне за Велева във веригата на Международната федерация по тенис ITF от май 2022 година, когато отново достигна до четвъртфиналите на състезание от същия ранг в Оран (Алжир).

Тя очаква победителката от двубоя между поставената под номер 2 Валентина Щайнер (Германия) и квалификантката Осеан Бабел (Франция).