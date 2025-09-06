Арина Сабаленка в опит да защити титлата си от US Open, въпреки статистиката

В събота вечер предстои финалът на женското издание на US Open. Тази година той ще противопостави Арина Сабаленка и Аманда Анисимова. Двете дами имат своето богато съперничество през последните години, а сега световната №1 ще опита да се противопостави на статистиката.

Анисимова ще има подкрепата на публиката в Ню Йорк, а освен това има предимство в преките сблъсъци между двете с 6:3 победи. На твърди кортове балансът помежду им е 2:1 в полза на американката. От друга страна Сабаленка бива фаворизирана със своите три титли от Мейджър турнири на твърди кортове. Беларускинята има да си връща на Анисимова за загубения полуфинал на Уимбълдън по-рано през годината.

Дамите заслужено ще излязат на корта за финалния двубой след обрати и трисетови победи в полуфиналите.

В първия от тях световната №1 спечели срещу американката Джесика Пегула с 4:6, 6:3, 6:4 в повторение на финала от миналата година.

Деветата в световната ранглиста Анисимова достигна до втория си пореден финал на турнири от Големия шлем след 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3 срещу двукратната шампионка в Ню Йорк Наоми Осака.

Двубоят между Арина Сабаленка и Аманда Анисимова се очаква да започне около 23:00 часа българско време.