БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арина Сабаленка в опит да защити титлата си от US Open, въпреки статистиката

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Световната №1 ще премери сили с Аманда Анисимова.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Слушай новината

В събота вечер предстои финалът на женското издание на US Open. Тази година той ще противопостави Арина Сабаленка и Аманда Анисимова. Двете дами имат своето богато съперничество през последните години, а сега световната №1 ще опита да се противопостави на статистиката.

Анисимова ще има подкрепата на публиката в Ню Йорк, а освен това има предимство в преките сблъсъци между двете с 6:3 победи. На твърди кортове балансът помежду им е 2:1 в полза на американката. От друга страна Сабаленка бива фаворизирана със своите три титли от Мейджър турнири на твърди кортове. Беларускинята има да си връща на Анисимова за загубения полуфинал на Уимбълдън по-рано през годината.

Дамите заслужено ще излязат на корта за финалния двубой след обрати и трисетови победи в полуфиналите.

В първия от тях световната №1 спечели срещу американката Джесика Пегула с 4:6, 6:3, 6:4 в повторение на финала от миналата година.

Деветата в световната ранглиста Анисимова достигна до втория си пореден финал на турнири от Големия шлем след 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3 срещу двукратната шампионка в Ню Йорк Наоми Осака.

Двубоят между Арина Сабаленка и Аманда Анисимова се очаква да започне около 23:00 часа българско време.

Свързани статии:

Аманда Анисимова и Арина Сабаленка ще спорят за титлата на US Open
Аманда Анисимова и Арина Сабаленка ще спорят за титлата на US Open
Двете минаха през обрати на полуфиналите на турнира.
Чете се за: 03:10 мин.
#US Open 2025 #Арина Сабаленка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
3
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
4
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
5
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Тенис

Новак Джокович: Яник Синер и Карлос Алкарас са твърде добри
Новак Джокович: Яник Синер и Карлос Алкарас са твърде добри
Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за успеха на US Open Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев за успеха на US Open
Чете се за: 02:05 мин.
Déjà vu - Синер и Алкарас се изправят в трети финал от Големия шлем този сезон, залогът е титлата на US Open Déjà vu - Синер и Алкарас се изправят в трети финал от Големия шлем този сезон, залогът е титлата на US Open
Чете се за: 04:07 мин.
Алкарас взе реванш от Джокович за Australian Open и се класира за финала на US Open Алкарас взе реванш от Джокович за Australian Open и се класира за финала на US Open
Чете се за: 03:25 мин.
Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф триумфираха на двойки при жените на US Open Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф триумфираха на двойки при жените на US Open
Чете се за: 00:52 мин.
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

България чества 140-ата годишнина от Съединението
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ) Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ