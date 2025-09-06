Новак Джокович: Яник Синер и Карлос Алкарас са твърде добри

Сръбският тенисист Новак Джокович призна, че Яник Синер и Карлос Алкарас просто са твърде добри в турнирите от Големия шлем, след като надеждите му за 25-та титла стигнаха до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ.

Джокович беше победен от Карлос Алкарас с 4:6, 6:7(4), 2:6, а испанецът ще се изправи срещу италианеца Яник Синер в спора за трофея.

"Загубих на полуфиналите в три от четири турнира от Големия шлем срещу тези момчета, така че те са просто твърде добри. Играят на наистина високо ниво. За съжаление, енергията ми се изчерпа след втория сет. Мисля, че имах достатъчно енергия да се боря с него и да поддържам ритъма му в продължение на два сета. След това бях изтощен, а той продължи. Това е нещо, което усетих тази година и с Яник. Когато се играе до три от пет сета става много, много трудно да им се противопоставя. Особено, ако става въпрос за последните етапи на турнирите от Големия шлем", обясни Новак Джокович.

Поражението на Джокович от Алкарас означава, че това е първият сезон от 2002 годна насам, в който в нито един от четирите финала на турнирите от Големия шлем не участва нито 24-кратният шампион нито Рафаел Надал или Роджър Федерер.