Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев за представянето им на US Open

Президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев с класирането им за финала на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите.

„140 години след Съединението на България, Иван Иванов и Александър Василев ни накараха да се чувстваме изключително горди с представянето си на един от най-престижните турнири в световния тенис. Иван и Александър донесоха неописуема радост не само на привържениците на тениса в България, но и на всички българи по света. За всички нас и двамата сте победители независимо как ще завърши финалната среща", заяви той.

Историческата среща между двамата тенисисти ще започне в 18.00 часа българско време. За първи път в историята двама българи ще играят един срещу друг на финал в турнир от Големия шлем. Двубоят ще се играе на корт №12.