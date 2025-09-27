БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Осма титла на двойки за Антъни Генов

Спорт
Българинът и Енцо Уолърт (САЩ) триумфираха в Будапеща.

антъни генов отпадна двойки глазгоу
Снимка: БТА
Антъни Генов стана шампион на двойки на на твърди кортове в унгарската столица Будапеща с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Енцо Уолърт (САЩ), които са водачи в схемата при дуетите, победиха във финала №2 Матяш Фюле (Унгария) и Брандон Перес (Венецуела) със 7:5, 4:6, 10:5. Срещата продължи час и 39 минути.

Генов и Уолърт взеха първия сет след пробив в 12-ия гейм, но във втората част загубиха подаването си в седмия гейм и съперниците им изравниха резултата. В решителния шампионски тайбрек българинът и американецът поведоха със 7-3 точки и без проблеми затвориха мача в своя полза.

23-годишният българин завоюва осма титла на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете. За последно той спечели в тандем със сънародника си Николай Неделчев в надпреварата от същия ранг в София през август миналата година.

